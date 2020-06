Auf Initiative von Lore Hauschild und Rolf Grieskamp haben sich am Donnerstagabend Mitglieder des Jugendhilfeausschusses am Völkerballkreisel versammelt, um mit einem Banner ihre Unterstützung der Bewegung „Black Lives Matters“ zum Ausdruck zu bringen. Die Teilnehmer der Aktion hielten das Banner exakt acht Minuten und 46 Sekunden in die Höhe – so lange hatte ein Polizist in Minneapolis (USA) auf dem Hals von George Floyd gekniet – bis dieser schließlich erstickte. Das hatte weltweit Proteste ausgelöst.