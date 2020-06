Nazi-Gegner und Greven-Kümmerer

Hans Lauscher wurde am 24.01.1904 in Coesfeld als ältestes von sieben Kindern geboren. Nach dem Abitur am Coesfelder Gymnasium studierte er Jura in Freiburg, München und Köln. 1928 promovierte er zum Dr. jur. und legte 1930 das zweite juristische Staatsexamen ab.

Verheiratet war er seit 1931 mit Anna („Ännchen“) Lauscher geb. Meyer. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor.

1931 eröffnete Dr. Hans Lauscher eine Anwaltspraxis in Greven. Seine ablehnende Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus brachte ihm erhebliche Probleme. In einem Schreiben der Anwaltskammer Hamm im Jahre 1934 an den Justizminister wurde sogar gefordert, „die dem Rechtsanwalt Lauscher gegebene Befugnis zur Wohnsitznahme in Greven und damit zur Ausübung des Berufes zu widerrufen.“ 1939 wurde er zum Fachanwalt für Steuerrecht ernannt. Das Notariat erhielt er aus politischen Gründen erst im Jahre 1942.

1932 wurde er mit dem Grevener Zahnarzt Bernhard Gronotte aktiv, um die unhaltbaren Zustände der Siedler in Reckenfeld zu beenden. Diese hatten von der „Eisenhandelsgesellschaft Ost“ Grundstücke erworben, ohne als Eigentümer eingetragen zu werden. Um deren Grundbesitz zu retten, wurde eine gemeinnützige Siedlungsgesellschaft gegründet. So konnte die Besiedlung Reckenfelds in geordnete Bahnen gelenkt werden.

1941 erlitt Dr. Lauscher einen schweren Verkehrsunfall. Deshalb wurde er erst 1944 zur Wehrmacht eingezogen. Nach seiner Rückkehr aus der französischen Kriegsgefangenschaft 1946 half er, die CDU in Greven aufzubauen – weil er bereits vor 1933 im Windthorstbund (Jugendorganisation der katholischen Zentrumspartei) den politischen Zusammenschluss der katholischen und evangelischen Christen befürwortet hatte.

Greven litt sehr stark unter den Folgen des Krieges. Im Grevener Nordviertel waren Anfang April 1945 382 Häuser mit 654 Familien und im Mai 1945 in Reckenfeld 132 Häuser mit 1003 Familien für die beiden Grevener DP-Lager innerhalb weniger Stunden geräumt worden. Die Häuser, in denen hauptsächlich Arbeiterfamilien gelebt hatten, wurden nach ihrer Räumung ( Reckenfeld Ende 1949 / Nordviertel Mai 1950) in einem desolaten Zustand von den dort untergebrachten Displaced Persons zurückgelassen.

Für den Wiederaufbau bzw. die Sanierung der Häuser wurde in Zusammenarbeit mit den politischen Parteien und den Gewerkschaften der „Hilfsausschuß für das Nordviertel“ ins Leben gerufen. Für die Arbeiten stellte Dr. Lauscher sein Büro unentgeltlich zur Verfügung. Und er nutzte seine politischen Beziehungen und konnte 540 000 DM für den Wiederaufbau der Häuser beschaffen.

Von 1948 bis 1966 war Dr. Lauscher Kreisvorsitzender und von 1948 bis 1950 auch Bezirksvorsitzender der CDU. Von 1948 bis 1974 war er Mitglied der CDU-Fraktion des Kreistages des Landkreises Münster-Land, von 1948 bis 1972 war er deren Fraktionsvorsitzender.

Bereits 1950 wurde er Mitglied des Landtages des neu gebildeten Landes Nordrhein-Westfalen. Im Jahre 1958 übernahm er unter Ministerpräsident Franz Meyers das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr bis 1962.

In dieser Zeit fiel seine Entscheidung als Minister, die Autobahn „Hansalinie“ (A1) westlich an Münster und östlich an Greven vorbei zu führen.

Greven verdankt ihm auch sonst sehr viel. Zusammen mit Herbert Schründer war er Mitbegründer der Grevener Luftfahrtvereinigung im Jahre 1931. Er setzte sich für den Ausbau des Gymnasiums ein, half bei der Beschaffung der Landesmittel für die Emseindeichung, begründete den Förderverein für das Hallenbad, für dessen Errichtung er 300 000 DM als Startkapital sammelt.

Als Ehrung für seine vielfältigen Verdienste erhielt er 1963 das „Große Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband“.

Am 24. Januar 1981 starb Dr. Hans Lauscher in Greven.