Nu segg doch äs söffst, gaiht di dat bi Geliägenheit eventuell auk so? Ick jedenfalls krieg dat bi den besten Willen nich mehr bineene wat men doa so innerhalf von eene Wiäke to hören un to saihen krigg.

Ick küer an düsser Stiär von de Noarichten un Beller uut de Monster-Schlächterie in den Osten von Westfoalen un de schier unglaiwsken Beller uut de Fliegers in Richtung Mallorca.

Während wi braven Büörgerinnen un Büörgers uers so guet äs et men iäben gaiht an de Regeln hollt, gaiht et annerwiägen doch wuell tou äs in dat berühmte Dullhuus.

Noa Coesfeld vüör en paar Daage is den Corona Virus nu auk in Wienbrügge in eene no monströsere Fleeschkfabrik introcken. Üöwer de Tostänne för de Arbeiters in sökke Schlachtfabriken häfft wi je all küert. Uutbaden müett dat dann nu äs wier de Familligen met üöre Kinner rundherüm.

Anstiär von Kita un Schoole sitt se nu wier luurig an Huuse un küent so guet äs nix maken. Un dann sühs du op de annere Siete de gänzlik anners gestrickte Spezies von Menschken.

Äs de Heringe in de Büsse twängt sik düsse unwiesen Hasardeure in de Fliegers un aff gaiht dat in Richtung Malle. Äs was doa leste Tiet so gar nix wiäst willt se men op Düwel kuem heruut üöre witte Mäse en paar Dage in de Sunne hollen. Und dat verstoah doch nu well dat will! Ick jedenfalls kuem doa nich mehr met.

Ganz guet metkuemen sin ick patt äs bekennenden Digital-Analphabeten met de Konferenz von uerse drei Büörgermester-Kandidaten in Graiwen. Wat kamm dobie heruut? De drei Jungs sind allesamt nette Kiärls, plant men bloß dat Beste för uers allbineene un se willt patu op den Chefsessel in de Teppichetage von uerse Roathuus – solange et no staiht!

In düssem Sinne hollt ju wacker! Guetgoahn!

Terro Liederwams

Plattdeutsch für Anfänger: unglaiwskun = gläubig, unglaublich; iäben = eben, gerade; Wienbrügge = Wiedenbrück; anstiär =anstelle von, alternativ; uutbaden = ausbaden; Büsse =Dose, Büchse