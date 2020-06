Grevens Veranstaltungsbranche stellt die Ampeln auf Rot. Am Montagabend werden gleich mehrere Gebäude in der Stadt in der Alarmfarbe illuminiert. Damit soll auf die besonders dramatische Lage der ganzen Branche hingewiesen werden – Alarmveranstaltungen wie diese finden an vielen Orten in der Republik statt.

Unabhängig voneinander haben verschiedene Unternehmen Pläne für den Montagabend geschmiedet. Die Firmen BBE Veranstaltungstechnik (Rafael Brinkel), MA Veranstaltungstechnik (Manuel Averbeck), P2 Veranstaltungstechnik (Ralf Thiemann) und Bitter Events (Patrick Bitter) werden von 22 Uhr bis ein Uhr nachts den Marktplatz und das Ballenlager beleuchten. Sie stehen für rund 40 Mitarbeiter in der Veranstaltungsbranche. Der DJ Jörg Holz wird mit anderen Kollegen Quibeldeys Tenne an der Saerbecker Straße leuchten lassen: „Das kann man gut von der Bundesstraße aus sehen.“

Die Veranstaltungsbranche mit bundesweit 300 000 Mitarbeitern und nach eigenen Angaben einem Umsatz von 240 Milliarden Euro, klagt über Komplettverluste seit dem Beginn der Corona-Krise. Privatfeiern und Stadtfeste sind ausgefallen. Bereits jetzt haben einige Städte angekündigt, dass man im kommenden Jahr auch den Karneval stoppen werde.