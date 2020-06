Lehren ziehen

Eine 90-jährige Dame besuchte mit ihrem Sohn ein Restaurant in Westladbergen. Endlich wieder ausgehen. „Das ist wie im Krieg“, sagte der Kellner, als er die Gäste auf die Hygienemaßnahmen hinwies. „Nein“, sagt die alte Frau, „schlimmer – im Krieg haben wir alle zusammengehalten.“

Langsam ist es Zeit, seine Lehren aus Corona zu ziehen. Eine könnte sein, dass es darauf ankommt, zusammenzuhalten. Wenn am Montag die Grevener Veranstaltungsbetriebe drei markante Punkte in der Stadt Alarmrot markieren, ist das auch deswegen interessant, weil die einen nichts von den anderen wussten. Markt und Ballenlager, das machen die großen Player, Quibeldeys, die kleinen. Man kennt sich kaum, schon gar nicht ist man organisiert. In der Krise hilft es, starke Interessensvertreter zu haben. Die Gastronomie hat etwa in ihrem Dehoga-Verband ein gutes Sprachrohr, das zwar Corona nicht vertreiben kann, aber seinen Mitgliedern schnelle Infos über Regelungen und Hilfe zukommen ließ. Das ist Geld wert.

Gespräch mit einen E-Rollerfahrer auf dem Markt: „Seit zehn Wochen“, sagt der IT-Experte, „war ich nicht mehr im Büro.“ Die Arbeit laufe aber ganz gut so. Das war nur eine kleine Begegnung von vielen. Wer eben kann, verlegt seinen Arbeitsplatz nach Hause. Was alte Menschen daran erinnert, dass ganz früher Schuster, Schneider, Holzschuhmacher auch in ihrem Home-Office arbeiteten. Die Zweiteilung von Arbeits- und Lebensmitte ist ein Produkt der Industrialisierung und der Konzentration von Firmen und Verwaltungen in bestimmten Zentren. Sie ist kein Naturgesetz. Interessanterweise sind in Münster große Bürokomplexe halb leer, weil die Mitarbeiter gut und noch besser zuhause arbeiten können.

Diese Entwicklung zu Ende gedacht bedeutet: Home-Office ist für viele Menschen angenehm, erspart Pkw-, Bus- und Zugfahrten, schont die Umwelt. Und stärkt gleichzeitig die Infrastruktur der Wohnorte. Denn die Menschen, die über Mittag nicht in Münster ausgehen müssen, haben Zeit und Möglichkeit, ihren Lebensmittelpunkt Greven zu erleben.

Das ist ein strategischer Vorteil. Orte wie Greven müssen ihn nutzen. Dazu gehört der gute Ausbau von Glasfasernetzen. Dass das Schulamt im jüngsten Ausschuss darauf hinwies, wie viele Schüler nicht am digitalen Unterricht teilnehmen können, weil sie dafür nicht ausgestattet sind, zeigt die Lücken im System.