Abschluss nach 13 500 Schulstunden

Eine solche Entlassfeier hat das Augustinianum in seiner langen Geschichte noch nicht erlebt: Es ist kurz vor 14 Uhr, in der geschmückten Sporthalle findet sich die Abiturientia 2020 nebst Familien zur ersten von drei „Schichten“ an Stehtischen ein. Angestoßen auf den Erfolg des Nachwuchses wird mit selbst mitgebrachtem Sekt, Glückwünsche an die Nachbartische erfolgen per Ellenbogen.

Schulleitung, Verwaltung und Kurslehrer und -lehrerinnen bewegen sich gemäß Abstandsregeln durch die Emshalle, die feierlichen Mienen sind trotz Mund-Nasen-Schutz unverkennbar. Statt des entfallenen ökumenischen Gottesdienstes liegen Glückwunsch-Kits der katholischen und evangelischen Gemeinde bereit. Und das Großgruppenfoto dieser stattlichen Jahrgangsstufe wird zu einer Addition von Einzelbildern der verschiedenen Leistungskurse. Immerhin: Auch hier strahlen die Ex-Schüler um die Wette.

Die trüben Umstände des Frühjahrs 2020 sind in den vergangenen Wochen bereits vielfach beschrieben worden, auch am Augustinianum galt es, Möglichkeiten und Interessen, Chancen und Risiken eines Festaktes abzuwägen. Dass letztlich eine zwar gesplittete, aber dennoch fraglos dem Anlass würdige Feierstunde dabei herausgekommen ist, freut alle Verantwortlichen und ist hoffentlich zumindest ein kleiner Trost für die Hauptakteurinnen und –akteure: die 129 Mitglieder der Abiturientia 2020.

Ob Schul- oder Stufenleiter, Stellvertretende Bürgermeisterin oder Schülersprecher: Allen Beitragenden zum Programm war eine Mischung aus Stolz über das Geschaffte und Melancholie über das Versäumte anzumerken. Erinnert wurde an acht gemeinsam erlebte Jahre an der Lindenstraße, an Stufenpartys und Studienfahrten, an stressige Phasen und schöne Momente, nicht zuletzt an imposante 13 500 Schulstunden, wie Andreas Henke in seinem Grußwort zu vermelden wusste.

Und so anders an diesem Freitag vieles auch war: die Entgegennahme des Abitur-Zeugnisse ist und bleibt ein besonderer Augenblick, dokumentiert dieses doch das erfolgreich absolvierte Lern-Pensum und eröffnet den jungen Menschen vielversprechende Perspektiven für ihre Zukunft.