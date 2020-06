Eine Entdeckungstour durch den Ketteler Hof bietet kleinen Abenteuern jede Menge Abwechslung. Der weitläufige Spielpark in der Nähe von Haltern ist ein beliebtes Ausflugsziel für alle, die gerne klettern, schaukeln, rutschen, fahren und toben.

In den bevorstehenden Sommerferien bietet die Abenteuerkiste Kindern im Alter von acht bis zwölf zwei Gelegenheiten, das Spielparadies unter freiem Himmel zu erkunden.

Am 8. und 14. Juli startet der Bus jeweils um 9 Uhr ab dem Rathausplatz in Richtung Haltern. Begleitet werden die Mädchen und Jungen von Teamern der Abenteuerkiste. Am Nachmittag kehren die Kinder zurück nach Greven.

Die Anmeldung ist möglich über das Ferienportal der Abenteuerkiste (ferienkiste-greven.de).

Für zwei weitere Ferienaktionen besteht ebenfalls noch die Möglichkeit mitzumachen.

Ab in die Küche geht es ebenfalls für acht- bis zwölfjährige Kinder am 6. Juli. Ab 10 Uhr bereiten die Kinder eigene Gerichte in der großen Küche der Karderie zu.

Am 13. Juli lädt das Team der Abenteuerkiste dann zu einer Spaß-Olympiade ein, die ebenfalls am Kulturzentrum GBS startet und um 9 Uhr beginnt.

Diese und weitere Angebote finden sich im Grevener Ferienportal unter ferienkiste-greven.de. Alle Angebote sind ausschließlich online buchbar.