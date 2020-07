Greven -

Die Grevener CDU hat ihre Kandidaten für die Wahlbezirke im Stadtgebiet sowie die Reserveliste gewählt. Nicht dabei: Jürgen Diesfeld, Der 75-Jährige tritt nicht mehr an bei der Kommunalwahl am 13. September. Nach dem Generationenwechsel soll nach der Wahl auch ein Wechsel in der Fraktionsführung folgen, kündigt die Parteispitze an.