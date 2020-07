Die neue unabhängige Wählergemeinschaft „Unser Greven“ hat sich gegründet und will sich am 13. September zur Kommunalwahl stellen. Entsprechende Kandidaten werden am Montag im Rahmen eoiner Aufstellungsversammlung gewählt. Anschließend benötigt die Wählergemeinschaft drei Unterstützer-Unterschriften in jedem Wahlkreis. „Ich bin optimistisch, dass das klappt“, sagte der Vorsitzende Ulrich Stratmann auf Anfrage dieser Zeitung.

„Unser Greven“ verstehe sich als neue Grevener Mitmachpartei, die die Bürger einbinden und den Bürgerwillen in politische Forderungen und Beschlüsse umsetzen wolle, heißt es in der Pressemitteilung der Wählergemeinschaft. Jeder solle in dieser neuen Bewegung mitmachen und seine Meinung einbringen können, auch ohne Mitglied zu sein.

Vorsitzender Ulrich Stratmann: „Nach einem erfolgreichen Abschneiden bei der Kommunalwahl soll frischer Wind durchs Rathaus wehen. Darüber hinaus wollen wir, dass neue Ideen ohne Vorgaben aus übergeordneten Parteigliederungen oder Verbänden einziehen. „Unser Greven“ versteht sich als bürgerliche Mitmach-Partei in der politischen Mitte Grevens und lädt alle Bürger zur Mitwirkung ein. Denn Greven kann mehr und das im Dialog mit allen Bürgern.“

In den Vorstand wurden gewählt : Vorsitzender Ulrich Stratmann, stellvertretender Vorsitzender Michael Baumgartner, Schatzmeister Maarten Muths, Schriftführer Markus Ahlert und als Beisitzer Klaus Blomberg.

„Unser Greven“ ist auch im Internet präsent und unter www.unsergreven.de und telefonisch unter 54535 erreichbar.