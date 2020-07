Ein bisschen Spaß im Claudius-Haus

Vieles durfte der soziale Dienst des Seniorenstiftes „Mathias Claudius Haus“ in den vergangenen Monaten nicht durchführen. Inzwischen sind die Schutzmaßnahmen ein bisschen gelockert. Aber weiterhin stellt die Krise die Mitarbeiter des sozialen Dienstes grad in der Bewohnerbeschäftigung vor große Herausforderungen. Die Teilnehmerzahl ist eingeschränkt, wohnbereichsbezogenes Arbeiten, Abstandsregeln und Hygienekonzept bestimmen weiterhin den Alltag mit den Bewohnern.

Soziale Isolation ist ein Thema. Trotz etwaiger Besucherkonzepte, die es den Bewohnern und deren Angehörigen und Bekannten wieder ermöglicht sich unter Vorschriften zu treffen, ist es nicht dasselbe Empfinden wie vor der Pandemie. Sorgen und Ängste lenken die Gedanken der Bewohner, Angehörigen und Mitarbeiter.

„Deshalb war es uns ein großes Anliegen den Bewohnern wieder ein Lachen ins Gesicht zu zaubern“, schreiben die Mitarbeiter des sozialen Dienstes in einer Pressemitteilung. „Wer könnte das besser tun als die Welt des Zirkus.“

Der Familienzirkus Liaison war sofort bereit mit seinem bunten Programm die Bewohnerherzen zu beglücken. Auch der Zirkus hatte große Einbußen durch den Wegfall der Veranstaltungen. So war es für beide Seiten eine willkommene Abwechslung. Im Innenhofgarten waren die Vorschriften rasch umgesetzt, so dass am vergangenen Freitag pünktlich um 16 Uhr die Vorstellung beginnen konnte.

Eine bunte Mischung aus Clownerie, Akrobatik, Tierdressur und Jonglage ließen die Bewohneraugen leuchten. Der Zirkus bot eine Stunde buntes Programm. Da war keine Zeit für Sorgen und Ängste. „Das war einfach ganz wunderbar, einmalig“, fasste Agathe Sanders vom Wohnbereich 2a treffend zusammen. Ein kleines Sommerfest in Corona-Zeiten.

Traditionell gibt es im Anschluss ein gemeinsames Grillen vorm Haus. In diesem Jahr wurde das organisatorisch in die Wohnbereichsküchen und den Speisesaal verlegt. Hier gab es in netter Atmosphäre bei musikalischer Begleitung Grillwurst und Kartoffelsalat aus der hauseigenen Küche. Ein kühles Bierchen rundete den bunten Nachmittag ab.

„Nun wünsche ich Ihnen eine gute Nacht“, gab Heike Koch vom Sozialen Dienst den Bewohnern mit auf den Weg. Für die älteste Bewohnerin des MCH kein Problem. „Ich kann immer gut schlafen, ich lege mich einfach hin und schlafe ein“, erklärte die 101-jährige Bewohnerin Gertrud Bator vom Wohnbereich 2a.

Nach so einem schönen und abwechslungsreichen Tag hatten sicher auch alle anderen Bewohner keine Probleme einzuschlafen.