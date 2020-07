Wenig ist so, wie es früher einmal war. Das gilt für das Leben im Allgemeinen und den Sport im Besonderen. Die Reiter machen da – obwohl in einer Individualsportart tätig – da keine Ausnahme. Auch sie haben haben mit den erheblichen Einschränkungen zu kämpfen, die die Corona-Krise nach sich zieht. Immerhin: Die heimischen Reiter sind aktiv, und tatsächlich veranstaltet der Reit- und Fahrverein Greven am kommenden Wochenende auch sein traditionelles Reit-Turnier. Viele Prüfungen stehen in den unterschiedlichen Disziplinen auf dem Programm – die Reiter dürften sich mächtig ins Zeug legen, um die begehrten Schärpen und Preise einzusammeln. Allerdings macht der Verein darauf aufmerksam, dass die Veranstaltung das gesamte Wochenende über ohne Zuschauer stattfinden wird. Ohne diese Einschränkung wäre die Ausrichtung des Turniers gar nicht möglich gewesen. Insofern wartet im Jahr 2020 eine außerordentliche Pferdeleistungsschau auf die Grevener. Im kommenden Jahr kann das Turnier hoffentlich wieder im gewohnten Rahmen stattfinden.