Die Fußballer des SC Falke Saerbeck haben mit der Vorbereitung für die kommende Saison begonnen. Der neue Coach Dragan Grujic hofft mit seinem Trainerteam, bestehend aus Sven Jaspert und Matti Potthoff, natürlich auf eine erfolgreiche Zeit bei den Saerbecker Falken.

Als letzter Neuzugang wurde in der vergangnen Woche Loszlo Sooky vorgestellt, der in der vergangenen Saison eine Pause eingelegt hatte. Neu im Team sind auch die Saerbecker Eigengewächse Peter Coersmeier, Nico Schäpermeier und Leon Helmer. Sie sollen nun nach und nach an das Niveau im Senioren-Fußball herangeführt werden.

Das erste Testspiel im Hinblick auf den Start in die neue Spielzeit Anfang September steht am 18. August auf dem Programm. Dann gastieren die Saerbecker bei Fortuna Emsdetten. Die Partie beginnt um 19.30 Uhr in Emsdetten.