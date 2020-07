Auch in diesem Jahr konnte – unter Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen – beim Reitverein St. Georg Saerbeck der Ferienspaß durchgeführt werden. 33 interessierte Kinder freuten sich, erste Erfahrungen mit den Schulponys sammeln zu können.

Viele Kinder saßen zum ersten Mal auf einem Pony und drehten, geführt von erfahrenen Reiterinnen und Reitern des Reitvereins, ihre ersten Runden in der Reithalle. Die Begeisterung der kleinen Reiterinnen und Reiter war den Kindern förmlich ins Gesicht geschrieben, und auch die Ponys freuten sich über viele extra Streicheleinheiten.

Auch in diesem Jahr kamen viele Anfragen der Eltern, wie der Einstieg in den Reitsport möglich ist. Dieser beginnt für die Anfänger mit individuellen Longenstunden, bevor man dann in den Schulponystunden mit reiten darf. Momentan ist die Nachfrage sehr groß, so das der Reitverein St. Georg Saerbeck aktuell eine Warteliste erstellt hat.