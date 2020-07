Weit fortgeschritten sind die Abrissarbeiten am Aldi-Markt an der Kardinal-von-Galen-Straße. Gestern stand von dem Gebäude nur noch ein Restgerippe. Direkt nach dem Abriss soll mit dem Neubau begonnen werden. Die Neueröffnung ist für Anfang Dezember geplant. Parallel laufen die Arbeiten an der neuen Rechtsabbiegespur von der Umgehungsstraße in die Kardinal-von-Galen-Straße. Der ursprüngliche Bypass wird nach Fertigstellung der neuen Spur entfernt, dort wird künftig ein Teil der Parkfläche für den neuen Markt sein.