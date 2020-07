Die Idee, unterschiedliche Sportler an einem Ort zusammen zu bringen, klingt charmant. In Reckenfeld ist ein solcher Ort am Wittlerdamm entstanden, wo der SCR im vergangenen Jahr sein neues Domizil erbaut und bezogen hat. Die Freude über den gelungenen Umzug ist Andrew Termöllen auch ein dreiviertel Jahr nach der Fertigstellung anzumerken.