In dieser Woche befinden noch einmal 120 Mädchen und Jungen auf Entdeckungstour auf dem Kinderbauernhof Wigger. Und das bei bestem Sommerwetter und ebenso guter Stimmung.

Anders als in den Vorjahren verzichtet das Ferienkisten-Team in diesem Jahr auf ein großes Abschlussfest. Dafür gibt es ein kleines Trostpflaster: An diesem Freitag fährt der Eiswagen vor. Für die Ferienkistenkinder, ihre Eltern und die Teamer der Abenteuerkiste gibt es zum Ende dieser Ferien eine Extraportion Eis.

Außerdem werden die Mädchen und Jungen von den vier Maskottchen der Ferienkiste, der Giraffe, dem Panda, dem Fuchs und dem Affen, persönlich verabschiedet. Auf das es ein Wiedersehen in den Herbstferien gibt. Das Ferienkisten-Team gönnt sich nach sechs für sie anstrengenden Wochen zunächst eine Verschnaufpause.