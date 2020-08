Was passiert, wenn sich verschiedene Regisseure ein und derselben Szene annehmen und sie auf ihre Art inszenieren? Um diese Frage dreht sich das aktuelle Stück der Reckenfelder Freilichtbühne. Dort feierte „Gretchen 89 ff“ am Samstagabend Premiere. Eine erfolgreiche, zumal auch das Format einen neuen Weg beschrieb.

Als Grundlage des Stückes von Lutz Hübner dient eine kurze Szene in Goethes „Faust I“, die „Kästchenszene“. Gretchen betritt ihre Kammer und findet das Kästchen mit dem Schmuck, das Mephisto für Faust als Überraschung für sie versteckt hat. Gretchen ist Faust erst einmal begegnet, nichts weist zu diesem Zeitpunkt auf die katastrophale Wendung hin, die das Drama nehmen wird. Aber die sensible junge Frau spürt schon in der „Kästchenszene“ die Anwesenheit des Teufels.

Dass von der ursprünglichen Szene im Verlauf des gut zweistündigen Abends nicht mehr viel übrig bleiben wird, dieses wenig überraschende Geheimnis lüftet Sprecherin Yvonne Grüner gleich zu Beginn in ihrer Begrüßung. Zusammen mit Patric Sohrt führt sie Regie, wenn in der Folge die Faust-Szenen neunmal gänzlich anders interpretiert werden.

Den beiden Schauspielern Lea Bröker und Kevin Cichy gelingt der rasante Rollenwechsel. Kevin Cichy schlüpft zunächst in der Rolle des modernen Regisseurs, der mit seiner beruflichen Profession hadert. Später gibt er den anmaßenden Wiener Charmeur. In der Rolle des „Streichers“ lässt er Teile der Szene einfach weg. Lea Bröker sieht sich als Schauspielerin der Willkür des Regisseurs ausgesetzt. Und setzt Grenzen. Das Zusammenspiel der beiden amüsiert.

Weil „Gretchen 89 ff“ einen Spalt weit die Tür zu den Kulissen des Theaterbetriebes öffnet, passt auch die Art und Weise, wie das Publikum in das Stück einbezogen wird. Dass die rund 50 Zuschauer nur wenige Meter von den Schauspielern entfernt im Halbkreis um die Bühne sitzen, die sich wiederum auf der Bühne befindet, ist gelungener Teil der Gesamtinszenierung. Und steigert offenbar die Lust am Spiel.

Lea Bröker und Kevin Cichy ist an diesem ersten von fünf Abenden jedenfalls die Freude an den schnellen Rollenwechsel anzumerken. Und auch beim Publikum trifft das Stück offenbar den richtigen Nerv. Schließlich wird es mit einer Botschaft in die schwüle Sommernacht entlassen. Jeder versteht offenbar etwas anderes unter dem, wie es Goethe einst verstanden wissen wollte.

Die nächsten Termine von „Gretchen 89 ff“: 12., 14. und 15. August, Beginn jeweils 20 Uhr.