Romantische Reise durch Rom

Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass mal einer ihrer Romane in Rom spielen würde. Fast ein Wunder, dass es erst jetzt soweit ist. Denn die italienische Hauptstadt hat es ihr richtig angetan. „Rom ist meine absolute Traumstadt“, sagt die Grevenerin Janine Reitz, die als „Jani Friese“ als Autorin erfolgreich ist. „Ich bin dagewesen und wusste: Das ist meine Stadt.“ Die Menschen, die kleinen Gassen, die Brunnen, die Musik, das Essen – es gibt so vieles, was sie an der Stadt fasziniert. Und alles zusammen ergibt eben jene besondere Atmosphäre, der man sich schwer entziehen kann.

Wenn man zudem romantisch veranlagt ist – und wer wollte bestreiten, dass die Autorin von Liebesroman das ist – erliegt man dem Charme der Stadt schneller, als man einen Cappuccino bestellen kann.

„. . . über uns die Dächer von Rom“ – so heißt das neue Buch der Autorin, die inzwischen ein breites Publikum erreicht. Im Mittelpunkt stehen – na klar – ein Er und eine Sie. Ob sie sich am Ende kriegen, wird an dieser Stelle nicht verraten. Und auch nicht das Geheimnis, dass der umwerfende Adriano vor Sofia aus Münster zu verbergen sucht. Oder bildet sie sich nur ein, dass sein mehrfaches, plötzliches Verschwinden und seine Ähnlichkeit mit ihrer früheren Jugendliebe etwas zu bedeuten haben?

Wer Antworten will, kann sich direkt auf den Weg in den Buchhandel machen: Die Neuerscheinung kommt am heutigen Dienstag, 11. August, auf den Markt. Die durch „Zeilenfluss“ verlegte Neuerscheinung wird als eBook und in gedruckter Form erhältlich sein.

Eines von Jani Frieses Markenzeichen ist es, sich nicht auf eine herzerwärmende Liebesgeschichte zu beschränken, sondern immer auch ein ernstes, tiefgründiges Thema einzubauen. Im Falle des Rom-Romans ist dies das Thema Organspende. Kein leichter Spagat. „Aber ich glaube ein Gefühl dafür zu haben, es rund zu machen“, sagt sie. Und bei aller Ernsthaftigkeit: „Die Charaktere des Romans machen das wieder wett.“ Gleichwohl will sie auch mit diesem Roman wieder die Chance nutzen, Menschen für ein Thema zu interessieren und sie zu motivieren, sich weitergehend zu beschäftigen. Denn das, davon ist die Intensivkrankenschwester überzeugt, ist beim Thema Organspende dringend nötig. Das Thema werde oft verdrängt („es macht ja auch Angst“) – und wenn Angehörige dann plötzlich damit konfrontiert würden, seien viele naturgemäß überfordert.

Was ihr beim Schreiben auch immer wichtig ist: „Meine Romane sind keine einfachen Liebesromane. Mir ist es wichtig, immer auch etwas über das Land zu erzählen und die Leute, die dort leben.“ Historische Fakten, Anekdoten, die Lebensart der Römer – all das webt sie in die Geschichte ein. Sie schöpft dabei aus eigenen Erfahrungen und Erlebnissen (zuletzt war sie 2017 in Rom), recherchiert darüber hinaus aber auch viele weitere Details. „Dieses Buch ist auch eine Reise durch Rom“, sagt Janine Reitz.

Nun hofft sie, dass die ersten Käufer die positiven Rückmeldungen von Vorab-Lesern bestätigen. Trotz aller Erfahrung, die sie inzwischen hat: Die Autorin ist bei jeder Neuerscheinung wieder neu aufgeregt. „Das ist wie ein Baby, das man hinausschickt in die Welt.“