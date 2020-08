Das Maria-Josef-Hospital passt seine Besuchszeiten an. Diese Besuchszeiten gelten ab Mittwoch, 12. August: werktags 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr (neu) sowie am Wochenende und an Feiertagen (unverändert) 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr.

Der Besucherstrom soll durch die verkürzten Besuchszeiten eingedämmt werden – zum Schutz aller Personen im Krankenhaus. Pro Patient ist ein Besucher pro Tag für eine Stunde erlaubt. Weitere Maßnahmen wie die Besucherregistrierung, das Tragen eines ausreichenden Mund-Nase-Schutzes (keine Schals, Tücher etc.), Händedesinfektion und Abstandsregeln gelten weiterhin.