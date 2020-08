Temperaturen jenseits der 35 Grad, die (illegalen) Badeseen in und rund um Greven sind sehr gut besucht, am Kanal stapeln sich die Badewilligen an den Ufern. Und im Freibad? Da gibt es in manchen Zeitfenstern sogar noch frei Plätze, wie Andrea Lüke, Geschäftsführerin der Stadtwerke, erklärt.

Und doch scheint der ein oder andere unzufrieden mit dem Angebot des Freibades. Bemängelt werden die kurzen Zwei-Stunden-Zeitfenster, die nicht erlaubte Nutzung der Liegewiese, die komplette Schließung am Freitag, so ein Leser dieser Zeitung.

Zumindest das Problem mit der Liegewiese lässt sich schnell klären. „Die Bezirksregierung führt gerade die Renaturierung der Ems durch und hatte dementsprechend reichlich Sand und Mutterboden übrig“, erklärte Lüke. Die Gelegenheit habe man genutzt, um die Liegewiese, in der früher das alte Schwimmbecken war, aufzufüllen. „Der Bereich der Liegewiese war vorher oft sehr feucht, das wird jetzt wohl nicht mehr der Fall sein.“

Für die Zwei-Stunden-Zeitfenster hat Lüke eine einfache Erklärung. „Wir wollten möglichst vielen Menschen die Gelegenheit geben zu schwimmen“, erklärte Lüke. Und mit dieser Lösung seien ganz viele Badegäste auch hoch zufrieden. „Wir bekommen da ganz viele positive Rückmeldungen“, so Lüke. Und Martin Schröder, Leiter der Bäder, ergänzt. „Viele Schwimmer sagen, dass sie noch nie so entspannt geschwommen seien.“

Die Anzahl der Gäste sei dann eine reine Rechenaufgabe, da gebe es genaue Vorgaben. „Im Schwimmerbecken wird normalerweise mit 4,5 Quadratmetern pro Nutzer gerechnet, im Nichtschwimmerbecken mit 2,7 Quadratmetern. Davon können wir 75 Prozent der Nennbelastung einlassen“, erklärt Schröder.

Freitags sei das Bad im übrigen nicht geschlossen. „Der Tag ist für die Vereine, die wir vom normalen Schwimmbetrieb trennen müssen.“

Die Argumentation, dass aufgrund der Beschränkungen im Freibad immer mehr Menschen Baggerseen und den Kanal nutzen, lässt Lüke nicht gelten. „Das haben die Menschen vor der Corona-Zeit auch gemacht und alle Möglichkeiten zum Baden genutzt.

Letztendlich seien alle froh, dass das Freibad in der Corona-Zeit überhaupt geöffnet werden konnte. „Die Schulen warten schon darauf, dass das Hallenbad wieder öffnet und dann auch wieder Schulschwimmen stattfinden kann.“