77 000 Badewannen in 24 Stunden

Wasserversorgung in Greven gesichert

Greven -

Am vergangenen Wochenende wurde ein neuer Rekord aufgestellt. „In den 24 Stunden von Samstag auf Sonntag haben wir genau 9233 Kubikmeter Wasser ausgegeben“, sagte Jörg Bürgin, Wassermeister im Wasserwerk in den Wentruper Bergen. Das meiste Wasser landete in den Gärten