In der vergangenen Woche haben drei Väter der Kita Regenbogen ein großes Sonnensegel zur Beschattung der Außenfläche der Kindertagesstätte aufgebaut. Das Sonnensegel wurde vom Team des Kinderflohmarktes der Frauengemeinschaft (KFD) mit einer Spende von 500 Euro mitfinanziert und ist nun passend zu den sommerlichen Temperaturen eingeweiht worden.

Die Kita Regenbogen hatte einen Antrag mit einer Kurzbeschreibung ihres Projektes im Außenspielbereich eingereicht und die großzügige Spende erhalten. Der Dank der Kita Regenbogen gilt den Vätern für die tatkräftige Unterstützung und der Frauengemeinschaft Saerbeck für die 500 Euro.

Claudia Lohaus vom Organisationsteam des Kinderflohmarktes der KFD teilte mit, dass beim Flohmarkt im Frühjahr 1400 Euro in der Kasse geblieben sind. Regelmäßig geht das Geld an unterschiedliche Projekte mit Kindern in Saerbeck. Einrichtungen können sich per E-Mail an kinderflohmarkt.saerbeck@gmail.com bewerben.

Leider muss coronabedingt der nächste Flohmarkt im September ausfallen, da notwendige Hygiene- und Abstandsregelungen während des Flohmarktes nicht eingehalten werden können. „Das ist nicht nur schade für Käufer und Verkäufer, sondern besonders auch für die Einrichtungen in Saerbeck. Denn dies bedeutet, dass wir zurzeit keine Spendenanfragen bedienen können“ erklärt das Orga- Team der KFD. Ob der Frühjahrsflohmarkt im nächsten Jahr wieder stattfinden kann, werden die Entwicklungen in den kommenden Monaten zeigen.