Diese drei Musiker passen einfach zum Grevener Beach und zur Beachbar. Was nicht nur daran liegt, dass Twentyminutes-Frontmann Joe Osterhues ein guter Kumpel von Strandwirt Christian Schürhaus ist. Wenn Osterhues und seine beiden Mitstreiter, Uwe Stahlhut und Frank Ottlinger, wie schon so häufig in den vergangenen Jahren ihre Akustik-Gitarren auspacken und unter dem Dach der Beach-Lounge musikalische Leckerbissen aus den 1970er und 1980er Jahren zum Besten geben, dann ist das Urlaubsfeeling regelrecht spürbar.

Wenn dazu noch das Wetter mitspielt, die Sonne sich allmählich hinter den Fabrikhallen von Biederlack verneigt, dann ist ein intimes Konzerterlebnis perfekt. Rund 200 Besucher ließen sich von dieser Stimmung am Samstagabend verzaubern und genossen einen weiteren gelungenen Musikabend in diesem ganz besonderen Sommer am Ufer der Ems.