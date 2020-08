Sie erblickte am 6.6.1927 in der Lennestraße das Licht der Welt. Ida Thünemann war somit eine der ersten gebürtigen Reckenfelderinnen. Nun ist sie im Alter von 93 Jahren gestorben.

Sie wurde als fünftes von insgesamt zehn Kinder der Familie Thünemann geboren. Vater und Mutter Thünemann stammten aus dem Emsland und kamen nach Reckenfeld, weil sie gehört hatten, dass man dort einen Schuppen und etwas Land zum bewirtschaften kaufen konnte. Gesagt – getan. Mit weiteren Familienmitgliedern wurden an der Lennestraße drei dieser Schuppen gekauft und zu Wohnhäusern umgebaut.

In einem davon kam 1926 Ida auf die Welt – nur einen Steinwurf von jenem Schuppen entfernt, der heute das „Haus der Geschichte“ ist. Nach Schulzeit und „Pflichtjahr“ während der Nazi-Diktatur fand Ida Thünemann eine Anstellung als Näherin bei Röhrig in Greven. Bei Wind und Wetter fuhr sie mit dem Rad. Wegen einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte fiel ihr das Sprechen schwer. Dass andere sie oft nicht verstanden, war eine große Belastung für sie.

1950 wechselte sie in die Näherei Loges an der Reckenfelder Bahnhofstraße. 1965 engagierte sie der Reckenfelder Kaplan Paul Hövels als Haushälterin. Mit ihm wechselte sie 1966 nach Lengerich, wo Hövels Pfarrer wurde. Als Haushälterin war sie auch in Ahlen und Ibbenbüren tätig, bis sie schließlich 1990 nach Reckenfeld zurückkehrte. Als „immer pünktlich, ehrlich, sauber fleißig, und treu“ charakterisiert sie ihre jüngste Schwester Thea Marhold. „Auf Kirche und Frauengemeinschaft legte sie großen Wert.“ Sie investierte viel Zeit, um zu Häkeln und beim Basar zu helfen. Ihre große Leidenschaft war das Kartenspielen mit den Senioren. 2016 zog sie ins Haus Marienfried. „Ihr ganzes Leben war Beten und Arbeiten“, sagt Thea Marhold.

Ida Thünemann selbst sagte 2009 anlässlich der Aktion „Reckenfeld, das sind wir“: „Unser Leben war Arbeit. Wir hatten eine Kuh, Schweine und Schafe, haben das Land urbar gemacht. Mein Vater und mein Onkel haben mitgeholfen, die Kirche zu bauen. Es waren früher schwere Zeiten, aber wir haben uns gegenseitig geholfen. Ich wünsche mir, dass die Menschen sich gegenseitig mehr zuhören und sich aussprechen lassen.“