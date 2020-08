K53 in zwei Monaten wieder frei

Die Geduld von Autofahrern und Anwohnern ist lange strapaziert worden, und noch ist die Leidenszeit nicht vorüber – aber ein Ende in Sicht. Der Umbau des letzten Abschnittes der Emsdettener Landstraße geht in die letzte Phase, in zwei Monaten soll alles fertig sein. Dann endet auch die Zeit der Umleitungen.

„Der Kanalbau ist komplett fertiggestellt“, erläuterte Andre Kintrup, im Rathaus für Straßenbau zuständig, nun im Reckenfelder Bezirksausschuss. Der Straßenbau sei im fraglichen Bereich in vollem Gange.

Auf der östlichen Seite, im Bereich Stückenschneider und Zufahrt zur Freilichtbühne, würden derzeit noch die Versorger arbeiten. „So dass wir dann in der 37. Kalenderwoche, also vom 7. bis 11.9. die Asphaltarbeiten terminiert haben“, erläuterte Kintrup den Fahrplan. „Und dann kann der Verkehr auch wieder freigegeben werden.“

Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten dann aber noch nicht. Die Pflasterarbeiten werden sich bis in den Oktober erstrecken. Aufgrund der momentanen Witterung kann dann auch erst eine Bepflanzung erfolgen. Auf der westlichen Seite sei derzeit schon ein rund 150 Meter langer Pflanzstreifen erkennbar, der Bäume und Blühpflanzen aufnehmen werde.

Hinter dem Ortsschild laufen derzeit noch weitere Bauarbeiten (Kreisverkehr bei Siemon), zuständig ist dort jedoch nicht die Stadt Greven, sondern der Kreis. Diese Arbeiten sollen im Oktober abgeschlossen werden. „So dass man sagen kann, im Oktober 2020 ist die Kreisstraße vom Kreisverkehr Ortsmitte bis Autohaus Siemon wieder frei“, sagte Kintrup. Die bestehende Umleitung am Feuerwehrgerätehaus bleibt solange offen.

Auf Nachfrage erläuterte Kintrup, dass die Bäume, die man anpflanzen werde (voraussichtlich Hainbuchen, Ahorn und ähnliches), so ausgewählt werden, dass sie „an einer Straße dem Salzeinsatz und der Enge widerstehen können“.

Für die Bauarbeiten waren ursprünglich 15 Monate vorgesehen, doch zwischenzeitlich hatten sich baubedingte Verzögerungen ergeben, so dass es am Ende auf rund 19 Monate Bauzeit hinausläuft. Im April 2019 war der erste Bauabschnitt in Angriff genommen worden, dann war (unter jeweiliger Vollsperrung) die Baustelle von der Ortsmitte Richtung Norden gewandert. Anliegende Geschäftsinhaber klagten über schlechte Erreichbarkeit und eine deutlich verminderte Kundenfrequenz.

Die Seitenstraßen der Ortsdurchfahrt (vor allem im Block A) wurden zu inoffiziellen Umleitungen, Anwohner berichteten von starker Zunahme des Verkehrs und bisweilen von Raserei. Auch in der Industriestraße, die lange Zeit geöffnet war, waren Anwohner angesichts ähnlicher Vorfälle wenig begeistert. Hinzu kam, dass der eigens gebaute Bypass an der Feuerwehr zeitweise von Lkw genutzt wurde, die dort eigentlich nicht langfahren durften. Probleme, die sich spätestens in zwei Monaten – zur Freude vieler Reckenfelder – erledigt haben sollten.