Greven könnte Radweg zum Schnäppchenpreis bekommen

Münster baut entlang des Dortmund-Ems-Kanals seine Radwege mit Asphalt aus. Der Kanalseitenweg dient damit als berührungsloser Radweg in die Stadt. Berührungslos, weil man auf ihm so gut wie nirgendwo mit Pkw in Kontakt kommt.

Die Niederländer zeigen, wie man ein Radwegenetz attraktiv macht, das bequem, schnell und gefahrlos ist. Ein wichtiges Element dabei ist die Vernetzung.

Die Verlängerung des münsterischen Radwegenetzes am Kanal auch auf Grevener Gebiet macht Sinn, Gelmer, Gimbte, Schmedehausen, der Airportpark, Ladbergen – alles rückt damit zusammen.

Im vergangenen Jahr waren Grevens Politiker noch von den Kosten abgeschreckt. Das Angebot des Wasser- und Schifffahrtsverbandes, 90 Prozent der Herstellungskosten zu übernehmen, macht die Sache erschwinglich. Besserer Radverkehr steht in vielen Wahlkampfprogrammen – jetzt wird man sehen, wie der Ansatz dazu umgesetzt wird.

Von Günter Benning