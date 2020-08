Mit der Deutschen Bahn ein Projekt besprechen – kein leichtes Unterfangen. Man habe es „auf Bahnseite mit ungefähr 300 Gesellschaften zu tun“, sagte Andre Kintrup, im Rathaus für Verkehrsfragen zuständig, etwas überspitzt, als er im Reckenfelder Bezirksausschuss den Stand der Dinge zum barrierefreien Ausbau des Haltepunktes Reckenfeld vorstellte.

Trotz aller Widrigkeiten: Inzwischen ist immerhin ein Vorentwurf für den Ausbau fertig. Das ist jedoch weniger der Bahn, als vielmehr der Stadt zu verdanken, die dafür ein Planungsbüro beauftragt und damit im Grunde eine Aufgabe übernommen hat, die eigentlich die Bahn zu stemmen hätte. Doch die Stadt will das Projekt forcieren und geht daher in Vorleistung. Aktuell nutzen immerhin etwas mehr als 1000 Bahnkunden täglich den Haltepunkt.

Der Entwurf sieht vor, dass Bahnkunden, die mobil eingeschränkt sind, künftig an jedem Gleis mittels einer Rampe (mit Geländer) auf den Bahnsteig gelangen können. Der Bahnsteig selbst wird auf beiden Seiten auf 76 Zentimeter (heute: 63 cm) angehoben, so dass man künftig (fast) ohne Kante in die modernen Niederflur-Züge einsteigen kann. Bei den alten Zügen der Bahn wird ein höhengleicher Einstieg jedoch auch nach dem Umbau nicht möglich sein – diese Züge halten jedoch aktuell gar nicht in Reckenfeld.

Am Bahnübergang und der Schrankenanlage ändert sich nichts. Auf den Bahngleisen sollen laut Plan so genannte taktile Leitsysteme eingebaut werden. Das sind spezielle Steine (Rippen- und Noppenplatten), die als Markierung für Menschen mit Sehbehinderung dienen. Eine Überdachung ist nicht vorgesehen, die bestehenden Wartehäuschen sollen erhalten bleiben.

„Ich hoffe, dass wir dieses Jahr noch zum Abschluss kommen“, sagte Kintrup zum Zeitplan. Wobei Abschluss in diesem Fall nicht Bau heißt, gemeint ist der Abschluss der Planungen. Im Behördendeutsch heißt das „Genehmigungsplanung“. Das Eisenbahnbundesamt muss den Entwurf prüfen und gibt dann – wenn alles passt – grünes Licht, so die Hoffnung. „Und dann könnt es so sein, dass wir im Frühjahr nächsten Jahres Baurecht haben.“

Man hätte dann also einen von der Bahn abgesegneten Entwurf und auch die baurechtlichen Voraussetzungen, den Entwurf auch tatsächlich umzusetzen. Doch die große Frage, ob und wann das passiert, ist derzeit noch völlig offen. Genau wie die Frage, wer dann baut: die Bahn oder (im Auftrag der Bahn) die Stadt? Auch zur Dauer der Bauarbeiten sowie zur Höhe der Kosten liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor. „Dann müssen wir verhandeln, wie es weitergeht – und dann sind wir alle ein bisschen schlauer“, sagte Kintrup. Die Frage, wann Reckenfeld einen barrierefreien Bahnhof bekommt, bleibt also weiter spannend.