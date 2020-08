Der Lehrer für alle Klassen

„Er“ hat „sie“ alle. Und: Er hat sie alle auf Anhieb bestanden. „Er“ ist Klaus Milbratz, Fahrlehrer und Inhaber der Fahrschule Kowal an der Konradstraße 1. Und „sie“ sind alle Führerscheinklassen: von A für Motorräder über B für PKW, C für LKW und D für Bus bis hin zu T für Trecker. Und somit erteilt Milbratz in seiner Fahrschule natürlich auch Unterricht und Fahrstunden für all diese Fahrzeuge. Dafür nutzen er und seine Angestellten den eigenen Fuhrpark mit vier VW Tiguan, den Motorrädern von Kawasaki oder als Leihfahrzeuge einen LKW von MAN oder einen Bus von Setra.

Die Begeisterung für Technik und PS entwickelte sich bei dem gebürtig vom Niederrhein stammenden Milbratz sehr früh. Nach dem Schulabschluss absolvierte er eine Ausbildung im Stahlmaschinenbau. Seine Bundeswehrzeit beim Transport-Bataillon in Rheine brachte ihm den LKW-Führerschein und 1974 die Ausbildung zum Fahrlehrer.

Danach wurde aus dem Niederrheiner ein Münsterländer und es zog ihn nach Greven. 1984 begann er erst als Fahrlehrer bei der Fahrschule Kowal – mit den beiden Standorten Greven und Saerbeck. 1993 übernahm er das Unternehmen von Alfred Kowal, zuerst allein und dann mit angestellten Fahrlehrern. Aktuell unterstützen ihn die Fahrlehrer Christoph Gorke und Ingo Stahlhut. „Ich werde ja auch nicht jünger“, zwinkert der 66-Jährige, der auch Ausbilder für Fahrlehrer ist. Für seinen Beruf als Fahrlehrer lebt der lustige Niederrheiner, der auch im hiesigen Karneval gut Fuß gefasst hat: „Ich bin jedes Jahr mit einem Wagen auf den Karnevalszügen in Sprakel, in Saerbeck und natürlich in Greven dabei, wo auch meine Frau Christine bis 2019 mit der Brass Band aktiv war.“ Apropos Familie: der vierfache Vater erklärt: „Ohne den Rückhalt durch meine Partnerin könnte ich den Job nicht machen: Wir Fahrlehrer arbeiten jeden Samstag und auch ganz oft abends für den Theorie-Unterricht und die Nachtfahrten.“

Der Großteil seiner Fahrschüler macht den PKW-Führerschein: „Der ist für viele gerade im ländlichen Bereich oder dort, wo der ÖPNV nicht ausreichend funktioniert, enorm wichtig und vielfach notwendig – der Motorrad-Führerschein hingegen ist mehr ein Spaß-Führerschein, denn um die Folgekosten wie Motorrad, Kleidung und Versicherung zu finanzieren, muss man sich in einer guten wirtschaftlichen Lage befinden.“

Seine PKW-Fahrschüler starten daher oft schon mit 16,5 Jahren. Den aktuellen Theorie-Lernstand und die Zahl der richtig ausgefüllten Übungsbögen zuhause kann Klaus Milbratz über eine App überprüfen und so feststellen, wer prüfungsreif ist. „Wir wollen, dass unsere Schüler optimal vorbereitet in die Prüfungen gehen und diese somit auch bestehen.“ Ziel ist dabei oft der Führerschein mit 17. „Das begleitende Fahren hat sich bewährt: das belegen die Zahlen der Unfallstatistik und preiswerter in der Versicherung wird es anschließend auch.“

Für die Eltern, also die zukünftigen ‚Fahr-Begleiter‘, bietet er an, bei einer der letzten Fahrstunden dabei zu sein: „Gerade wenn Eltern es gewohnt sind, selbst zu fahren, positionieren sie sich anders auf der Straße als wenn sie Beifahrer sind – wenn ihnen das bewusst ist, lassen sich Stress und Sprüche wie ‚du fährst zu weit rechts‘ von Anfang an vermeiden.“

Besonders freut es Milbratz, dass die ersten theoretischen Prüfungen in Corona-Zeiten ab dem 25. August endlich wieder in Greven abgenommen werden.