CDU-Bürgermeisterkandidat Dietrich Aden lädt zu zwei Wahlkampfveranstaltungen ein. Bei der Veranstaltung mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht es um das Thema „Bund und Kommune Hand in Hand – Wie wir die Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam gestalten“. Spahn kommt am 27. August von 17.30 bis 19 Uhr zur Firma Kogotec, Mergenthalerstraße 3. Zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Alltagshelden in Greven – Wie wir das Ehrenamt stärken“ kommt Innenminister Herbert Reul nach Greven. Uniformträger sind – soweit zulässig – eingeladen, ihr Engagement durch das Tragen der Ausgehuniform zum Ausdruck zu bringen. Die Veranstaltung findet am 28. August um 19 Uhr im Ballenlager statt.

Eine Anmeldung zu beiden Veranstaltungen ist Coronabedingt notwendig unter www.dietrich-aden.de/veranstaltungen