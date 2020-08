Bahnhofs-Nähe ist Standort-Faktor

Gemeinsam mit dem NetCon Geschäftsführer und Gründer Uwe Sommer diskutierten sie die Situation von High-Tech Unternehmen im Kreis Steinfurt und ganz besonders natürlich in Greven. Ausgehend vom Kerngeschäft der NetCon - dem sicheren Betrieb von unternehmensweiten Email-Gateways und DNS-Servern – kamen die Beteiligten schnell zu der Frage, welche Voraussetzungen Mitarbeiter mitbringen müssen. Uwe Sommer sieht hier den Kreis Steinfurt durch die Fachhochschule und die Universität in Münster gut gerüstet.

Weiterhin wurde die Bedeutung der Lage des Unternehmens in der Nähe des Bahnhofs diskutiert, die ein ganz wesentlicher Standortfaktor ist. In Greven scheint es aber ganz besondere Hindernisse zu geben, das Unternehmen in seinen Expansionsplänen zu unterstützen. Dennoch sprechen viele Gründe für Greven: die Nähe zu Münster, die gute Bahnanbindung, die noch günstigen Mieten und eine gut vernetzte Unternehmerschaft, die sich gegenseitig unterstützt.