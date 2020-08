Die Stadt arbeitet weiter an einer Lösung für den Grevener Beach. Man habe das Fachbüro Lange in Moers engagiert, um Wege zu finden, um für die Veranstaltungen an der Ems Ausnahmen von den Auflagen des Landschaftsplanes zu erwirken, erklärte Stadtplaner Hinnerk Willenbrink in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt.

Das Planungsbüro ist nach eigenen Angaben spezialisiert auf Landschafts- und Umweltplanung, Naturschutzfachliche Gutachten und die Kommunikation mit Behörden.

In der Diskussion über die Beach-Nutzung hatte zuerst der CDU-Bürgermeisterkandidat Dietrich Aden die Überlegung ins Spiel gebracht, für das Teilstück der Ems an der Bahnhofsbrücke, eine Änderung des Landschaftsplanes zu erwirken.