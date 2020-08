Corona zeigt auch neue Chancen

Frederik Venschott ist Vorsitzender des Wirtschaftsforums Greven (Wifo) und einer der drei Geschäftsführern der Venschott-Fenstersysteme GmbH an der Bövemannstraße. Mit ihm sprach unser Redaktionsmitglied Günter Benning über die Situation der lokalen Wirtschaft in Corona-Zeiten. Am kommenden Samstag (28. August) lädt das Wifo zu einer Podiumsdiskussion mit den Bürgermeisterkandidaten Dietrich Aden, Dr. Michael Kösters-Kraft und Dr. Christian Kriegeskotte von 11 bis 13 Uhr auf dem Niederort ein.

Bausektor noch stabil

Dieses Jahr war für Grevens Wirtschaft schwierig. Wie war es bei Ihnen?

Venschott: Der Bausektor hat sich relativ stabil gezeigt. Auch der Bereich der Projektentwicklung war ebenfalls stabil, genauso wie der Handel und die Lieferungen an andere Fensterbetriebe. Ich gehe aber davon aus, dass sich die Corona-Folgen in den nächsten zwei Jahren bemerkbar machen werden. Einige Investoren sind doch sehr vorsichtig geworden.

Für andere Wifo-Mitglieder insgesamt dürfte es dramatischer aussehen?

Chancen in der Krise

Venschott: Ich habe mit vielen Mitgliedern gesprochen, Unternehmensbesuche gemacht und mich mit unserem Wirtschaftsförderer Stefan Deimann besprochen. Gerade im Bereich der Gas­tronomie, wo im letzten Jahr mehrere Unternehmen neu ins Wifo gekommen sind, kämpft man hart. Ich sehe es aber auch so, dass sich aus dieser Krise Chancen ergeben und dass man durch die Erfahrungen das eigene Unternehmen weiterentwickeln und neu aufstellen kann.

Vieles hat sich schneller geändert als man sich das vorher vorstellen konnte. Beispielsweise das Arbeiten von Zuhause oder die Konferenzen per Video-Tool. Wie sehen Sie das?

Digitalisierung ist wichtig

Venschott: Ja, Greven ist durch den Mittelstand geprägt. Im digitalen Bereich haben viele noch Nachholbedarf. Da muss sich gerade der Mittelstand neu aufstellen. Wie sieht es mit VPN-Verbindungen (sichereren Datenleitungen) oder mit Zoom-Konferenzen aus, das sind wichtige Fragen, die wir bei Venschott frühzeitig beantwortet haben. Früher hätte man gesagt, das braucht der Mittelstand nicht – jetzt sehen wir, dass sich die Meinung ändert. Und das ist gut so, dadurch ergibt sich eine neue Flexibilität.

Man sieht, wozu die vielen Investitionen in schnelle Glasfasernetze notwendig gewesen sind. Wir sind noch nicht fertig damit?

Venschott: Absolut, das muss weiter vorangetrieben werden, nicht nur im Innenstadtbereich, auch im Außenbereich von Greven.

Ein Nebeneffekt von Corona ist: Der Flughafen hat gelitten, die Fluggastzahlen sind im Keller. Ist er nötig für die Region?

Für den FMO

Venschott: Ich bin ein großer Befürworter des Flughafens, weil ich sehe, wie viele Arbeitsplätze daran hängen. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass er positive Zahlen aufweisen kann. Aktuell weiß natürlich keiner, wie sich die Flugbranche entwickelt, der Frachtverkehr und der Warenstrom aus anderen Ländern. Das muss man gut beobachten. Nach Corona werden sich neue Wirtschaftsfelder für den FMO ergeben. Das ist auch positiv für die Unternehmen, die sich aufgrund ihrer Branche um den Airportpark herum angesiedelt haben. Es gibt eine große Chance für die Stadt, dort weitere attraktive Unternehmen anzusiedeln.

Corona im Wahljahr. Das bedeutet für die Politik neue Herausforderungen. Was wünschen Sie sich vom Rat?

Keine politischen Kämpfe

Venschott: Gerade im Bereich der Politik muss mehr Dynamik hereinkommen, um schneller zu entscheiden. Corona hat uns gezeigt, wir haben nicht viel Zeit, die Stadt hat keine Zeit für Grabenkämpfe in der Politik. Wir haben viele interessante Unternehmen und die Stadt wächst. Jetzt muss gemeinsam schnell an neuen Konzepten für Greven gearbeitet werden.

Mehr Wirtschaftsförderung

Die Wirtschaftsförderung war umstritten, sie ist derzeit nur ein kleiner Apparat. Verlangt die gegenwärtige Situation nach einer Verstärkung?

Venschott: Ich bin dafür, dass die Wirtschaftsförderung gut aufgestellt ist. In jedem Unternehmen ist es so, dass man in guten Zeiten investiert, um für schlechte Zeiten vorbereitet zu sein. Das ist bei der Wirtschaftsförderung in Greven leider nicht passiert. Ich hätte sie in guten Zeiten mehr gestärkt, noch weiter vom Rathaus entfernt, damit sie unabhängig und stark auftritt und mehr in den Unternehmen tätig ist. So wie sie jetzt aufgestellt ist, kann sie die Entwicklung in der Stadt nicht nachhaltig vorantreiben. Sie muss in die Unternehmen, muss mit den Unternehmerinnen und Unternehmern darüber sprechen, was die Mitarbeiter beschäftigt, was die Unternehmens-Ziele sind. Die Wirtschaftsförderung sollte als eigene GmbH wirtschaftlich zielführende Entscheidungen für die Stadt und die Unternehmen treffen können.