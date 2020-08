Das Wirtschaftsforum Greven (Wifo) hat Fragen an die Bürgermeisterkandidaten. Es lädt darum am kommenden Samstag, 29. August, von 11 bis 13 Uhr zu einer Open-Air-Diskussion am Niederort ein.

Wie und wo soll die Politik Gewerbeflächen entwickeln, wie sieht es um die Zukunft der Wirtschaftsförderung aus? Und wo sollen in Greven die Wohnungen für die Mitarbeiter der alten und neuen Unternehmen entstehen? Zahlreiche Fragen, die zum Teil auch durch eine Umfrage des Wifo und Mitgliedern und Bürgern zutage gekommen sind. Die Kandidaten Dietrich Aden (CDU), Dr. Michael Kösters-Kraft (Grüne) und Dr. Christian Kriegeskotte (SPD) stehen bereit. Die Moderation übernimmt der Redaktionsleiter dieser Zeitung, Günter Benning. Das Wifo hofft auf viele Besucher.