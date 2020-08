Am 4. September begrüßt die Kulturinitiative die Musikkabarettistin Lucy van Kuhl in der Kulturschmiede. Tickets kosten im Vorverkauf 18 Euro (erm. 16 Euro) und an der Abendkasse 21 Euro (erm. 19 Euro). Vorverkaufsstellen sind Greven Marketing und die Buchhandlung Cramer + Löw.

Lucy van Kuhls Programm „Fliegen mit Dir“ ist lustig und „wat fürs Herz“. In Moderationen und Liedern kommentiert sie typische Alltagssituationen und Menschliches.

Dabei erzählt sie von Reisen: Konzertreisen mit der Deutschen Bahn, Kreuzfahrten, sie reist in die Gedanken der Menschen (und manchmal auch der Dinge...), in ihr eigenes Herz und in die Herzen des Publikums.

Lucy ist frech und gefühlvoll: sie greift Themen einer jungen Großstädterin auf, messerscharf beobachtet und auf liebevolle Art seziert.