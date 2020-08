Greven wird sich in diesem Jahr vom 10. bis 30. September gemeinsam mit anderen Städten und Gemeinden im Kreis Steinfurt am bundesweiten „Stadtradeln“ des europäischen Klimabündnisses beteiligen.

Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Die Aktion will ganz praktisch dafür werben, sich mehr an der frischen Luft zu bewegen und für zumindest 21 Tage möglichst das Fahrrad als Verkehrsmittel zu nutzen, so eine Mitteilung der Stadt.

Dabei geht es neben den gesundheitlichen Aspekten auch um Umwelt- und Klimaschutz.

Die Anmeldung zum Stadtradeln unter www.stadtradeln.de/greven ist bereits freigeschaltet. Einzelpersonen, Unternehmen, Schulen, Vereine und andere Gruppen können sich dort kostenfrei registrieren.

Einzige Bedingung: Die Mitradelnden müssen in Greven wohnen oder arbeiten, dabei ist es aber egal, für welche Wege das Rad genutzt wird. Die geradelten Kilometer werden fortlaufend registriert und am Ende zusammengerechnet.

Bis jetzt haben sich für das Stadtradeln in Greven acht Teams mit insgesamt 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern angemeldet. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen und um auf die Bedeutung des Fahrrades im Alltag aufmerksam zu machen, wird auf eine weitere, breite Beteiligung gesetzt. Daher sind alle, die in Greven wohnen oder arbeiten, aufgerufen mitzumachen.

Für Fragen zum Stadtradeln oder Unterstützung bei der Anmeldung steht Olaf Pochert Interessierten gerne zur Verfügung, 02571 920-319, E-Mail: olaf.pochert@stadt-greven.de.