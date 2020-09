Greven -

Von Oliver Hengst

Dietrich Aden, geboren in Essen, ist 32 Jahre alt. Einem Jurastudium in Würzburg und Münster ließ er das Referendariat am Landgericht Bochum folgen. Aktuell ist er als persönlicher Referent des Coesfelder Landrates Dr. Schulze Pellengahr tätig sowie nebenberuflich als Dozent für kommunales Verfassungsrecht. Aden ist Mitglied des Landesvorstandes der Jungen Union in NRW und Mitglied des Deutschlandrates der Jungen Union. Seine Freizeit nutzt er für Klavierspielen, Fahrradfahren, Rucksack-Reisen und Geschichte.