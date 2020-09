Am kommendem Samstag, 5. September, von 8 bis 13 Uhr, findet nach langer Pause wieder der Flohmarkt statt. Der Markt ist mit rund 100 Ausstellern ausverkauft und wird aus organisatorischen Gründen von der Alten Münsterstraße auf den Wilhelmplatz verlegt, so Greven Marketing in einer Mitteilung. Für Händler und Besucher gilt: Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände. Diese Regelung gilt auch für die in diesem Jahr noch folgenden Flohmärkte, die am Samstag, 10. Oktober, und Samstag, 7. November, ebenfalls von 8 bis 13 Uhr auf dem Wilhelmplatz stattfinden. Der November-Termin wurde nach der Absage des Martinusmarktes vom Sonntag auf den Samstag verlegt. Restkarten für die Flohmärkte im Oktober und November gibt es bei Greven Marketing in der Geschäftsstelle oder telefonisch unter 02571/ 1300.