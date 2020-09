Ein leckerer Burger mit knackigem Salatblatt, Tomate, Zwiebeln, Gurke, mit saftigem Rindfleisch-Patty und schmackhafter Soße stilecht im Hamburger Brötchen oder als vegetarische oder glutenfreie Variante – das hört sich einfach lecker an und das mag fast jeder. Deshalb bietet der SPD-Bürgermeisterkandidat Dr. Christian Kriegeskotte am Samstag eine Stärkung für das Wahl-Wochenende an. Eine gute Gelegenheit mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Am Infostand der SPD an der Marktstraße/Ecke Bergstraße, wo der gebürtige Grevener in den vergangenen Wochen immer wieder im Dialog mit den Bürgern stand, wird am Samstag ein großer Grill aufgebaut und es wird gebrutzelt.

Da stellt der promovierte Physiker und personalverantwortlicher Schulleiter dann unter Beweis „Christian kann Burger-Meister“ , so eine Pressemitteilung.

Von 10 bis 12 Uhr steht der Familienvater am SPD-Grill und brät. Und jeder Grevener, der Appetit auf einen Burger hat, kann sich diesen kostenlos direkt bei Kriegeskotte abholen – natürlich immer unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen. So gibt es dann „mit Abstand“ die leckersten Burger. Guten Appetit.