Doch noch ein ausgeglichener Haushalt?

Es war eher unspektakulär, wie die vielen, insgesamt 39 Sitzungen vorher meistens auch. Am Mittwoch tagte zum letzten Mal in dieser Legislaturperiode der Rat – nicht im Ratssaal, sondern coronabedingt in der Mensa der Gesamtschule.

Viel zu entscheiden gab es nicht. Im Mittelpunkt standen die städtischen Finanzen. So wurde der Haushaltsabschluss für das Jahr 2019, der ein Plus von über acht Millionen Euro erbrachte, einstimmig abgesegnet.

Danach stellte Kämmerer Matthias Bücker die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt vor. Klar wurde: Klar ist eigentlich nichts so recht. Denn seine Prognose zur Halbzeit des Jahres, bei der er von einem Minus von 5,3 Millionen Euro ausging, hatte sich inzwischen wohl relativiert. „Nach derzeitigem Stand der Berechnungen gehe ich zum Jahresende von einem gerade noch ausgeglichenem Haushalt aus“, sagte er, verwies aber auf viele Risiken und Unwägbarkeiten. Und überhaupt: „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden vermutlich auch erst in den Folgejahren deutlicher zu spüren sein.“

Und dann menschelte es. Zwar gibt es demnächst auch noch eine offizielle Verabschiedung des Bürgermeisters, aber zu seiner letzten Ratssitzung gab es schon mal lobende Worte von fast allen Seiten. Dr. Christian Krieges­kotte, Fraktionsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat der SPD überreichte dem scheidenden Bürgermeister einen Blumenstrauß und bedankte sich für dessen Wirken. „In deinen 13,5 Jahren als Bürgermeister hast Du in Zusammenarbeit mit dem Rat viel geschafft, das war eine anstrengende Zeit“, sagte er und verwies auf die diversen Krisen wie die Wirtschaftskrise, die Eurokrise, die urbane Sturzflut in Greven und die Flüchtlingskrise. „Trotz allem haben wir es geschafft, die Stadt vom Nothaushalt hin zu einem Plus von 8,5 Millionen Euro im vergangenen Jahr zu führen, obwohl wir sehr viel Geld vor allem in die Bildung investiert haben.“

Selbst CDU-Fraktionschef Jürgen Diesfeld, für den es ebenfalls die letzte Ratssitzung war, fand lobende Worte. „Wir haben es gemeinsam geschafft, die Belange der Stadt nach vorne zu bringen“, sagte er. Auch Dr. Michael Kösters-Kraft, Fraktionschef der Grünen und auch deren Bürgermeisterkandidat, bedankte sich für die Zusammenarbeit. „Aber das war nicht immer einfach.“

Vennemeyer selbst zog ebenfalls eine positive Bilanz. „Es war in all den Jahren eine überwiegend konstruktive und sachbezogene Zusammenarbeit und eine spannende Zeit“, sagte er und drückte seine Zufriedenheit darüber aus, dass ihm die AfD während seiner Zeit als Bürgermeister erspart geblieben war.

Und zum Schluss wurde der Bürgermeister noch richtig philosophisch. „Ihnen möge Gott ihre Lobhudelei verzeihen und mir, dass ich sie genossen hab.“