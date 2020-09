Normalerweise kommen die Sportler der DJK ins Stadion Emsaue zum Fußball- und Tennisspielen, Tanzen und Turnen. Am morgigen Samstag können sie die Sporttasche ausnahmsweise zuhause lassen. An diesem Tag rückt der Sport in den Hintergrund und Fragen der Nachhaltigkeit in den Vordergrund. Beim ersten DJK-Nachhaltigkeitstag wollen die Sportler den Beweis antreten, dass sie auch abseits des Platzes Verantwortung übernehmen. Die Sportler werden rund um die Emsaue aktiv, wo sie Müll sammeln, Nistkästen bauen und aufhängen sowie Blühwiesen anlegen wollen. Der Aktionstag beginnt um 11 Uhr.

Fragen der Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Sport werden bei der DJK bereits seit längerer Zeit diskutiert. Im Rahmen der Jahresklausur nahm das Thema im vergangenen Herbst Fahrt und eine Arbeitsgruppe um Vize-Präsident Christian Ahrens die Arbeit auf. Seitdem treffen sich Mitglieder des Vereins regelmäßig und diskutieren, wie das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz stärker in den Sportalltag integriert werden kann und wie der Verein auch in seinen Strukturen und seiner Organisation nachhaltiger werden kann.

Ein Ergebnis ist der Aktionstag, bei dem möglichst viele Sportler einbezogen werden sollen. Sie können sich am Samstag aktiv betätigen. Und das in ihrem unmittelbaren Umfeld. Auf dem weitläufigen Gelände der Sportanlage plant der Verein Blühwiesen anzulegen. Außerdem werden an dem Tag Nistkästen gebaut, die an den Bäumen aufgehängt werden und für die die DJK die Patenschaft übernimmt. Und nicht zuletzt geht es darum, das Sportgelände bei dieser Gelegenheit aufzuhübschen und von Abfall zu befreien. Als Belohnung für alle Nachwuchssportler, die sich an den Aktionen beteiligen, winkt die DJK Umweltheld-Medaille sowie eine Kugel Eis vom Eiswagen.

Der Aktionstag beginnt um 11 Uhr mit dem Bau der Nistkästen. Um 12 Uhr startet die Müll-Sammelaktion, um 13 Uhr werden die Blühwiesen angelegt.