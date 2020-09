Greven -

Von Oliver Hengst

Die AWO-Kita an der Gerburgisstraße ist seit Montag faktisch geschlossen. Weil sich zwei Mitarbeiterinnen mit dem Coronavirus infiziert haben, wurden rund 110 Kinder und viele Mitarbeiterinnen in Quarantäne geschickt. Auch an der Förderschule an der Ems gibt es einen Corona-Fall.