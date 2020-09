Was sie schon alles gefunden haben? „Autoreifen und einen Kindersitz“, zählt Colin auf. „Das wollte ich doch gerade sagen“, fährt ihm seine Schwester Joline in die Parade und verdreht die Augen. Geschwister halt. Mal mögen sie sich, mal necken sie sich. Das ist bei den Zwillingen Joline und Colin Venker nicht anders als in allen anderen Familien.