Bei der Bürgermeisterwahl in Greven am 13. September kam Dietrich Aden (CDU) auf 44,4 Prozent der Stimmen, SPD-Kandidat Dr. Christian Kriegeskotte holte 33,1 Prozent. Der Kandidat der Grünen, Dr. Michael Kösters-Kraft, schied als Drittplatzierter (22,5 Prozent) aus dem Bürgermeister-Rennen aus.

+++ 17.30 Uhr: Es wird spannend in Greven +++

Heute Abend wird es spannend in Greven: Kann ein 32-jähriger Christdemokrat der SPD den Chefsessel im Grevener Rathaus entreißen? Peter Vennemeyer, der für die Sozialdemokraten seit 2007 das Amt des Bürgermeisters innehatte, war nicht erneut zur Wahl angetreten. Sein Parteigenosse Dr. Christian Kriegeskotte lag bei der Wahl vor zwei Wochen knapp elf Prozentpunkte hinter dem CDU-Kandidaten Dietrich Aden.

+++ Wer bekommt die „grünen Stimmen“? +++

Bei der Ratswahl in Greven bekam die CDU die meisten Stimmen. Die SPD landete trotz deutlicher Verluste zweieinhalb Prozentpunkte vor den Grünen. Jetzt kommt es auch darauf an, was die Wählerinnen und Wähler machen, die am 13. September für den Grünen-Kandidaten Dr. Michael Kösters-Kraft gestimmt hatten, der als Drittplatzierter aus dem Bürgermeister-Rennen ausschied.