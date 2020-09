Stichwahl live: Dietrich Aden wird neuer Bürgermeister in Greven

Dietrich Aden (CDU) ist neuer Bürgermeister von Greven. In der Stichwahl am 27. September holte er 55,45 Prozent der Stimmen.

ist neuer von Greven. In der Stichwahl am 27. September holte er 55,45 Prozent der Stimmen. Im ersten Wahlgang bei der Bürgermeisterwahl am 13. September war Dietrich Aden (CDU) auf 44,4 Prozent der Stimmen, SPD-Kandidat Dr. Christian Kriegeskotte holte 33,1 Prozent. Der Kandidat der Grünen, Dr. Michael Kösters-Kraft, schied als Drittplatzierter (22,5 Prozent) aus dem Bürgermeister-Rennen aus.

war Dietrich Aden (CDU) auf 44,4 Prozent der Stimmen, SPD-Kandidat Dr. Christian Kriegeskotte holte 33,1 Prozent. Der Kandidat der Grünen, Dr. Michael Kösters-Kraft, schied als Drittplatzierter (22,5 Prozent) aus dem Bürgermeister-Rennen aus. In einem Kandidaten-Check hat die Lokalredaktion Greven die unterschiedlichen Positionen der beiden Konkurrenten dargestellt.

+++ 20:28 Uhr: Aden ist Wahlsieger +++

Jetzt ist es offiziell: Nach Auszählung aller Stimmen steht Grevens neuer Bürgermeister fest. CDU-Kandidat Dietrich Aden bekommt 55,45 Prozent der Stimmen. Sein Konkurrent Dr. Christian Kriegeskotte kommt entsprechend auf ein Endergebnis von 44,45 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 42,17 Prozent.

+++ 20:18 Uhr: Klare Führung +++

Zwar ist das letzte Ergebnis noch nicht eingelaufen, aber es bleibt in Greven dabei: Dietrich Aden (CDU) ist der neue Bürgermeister der Stadt. Er siegte in der Stichwahl gegen seinen SPD-Kontrahenten Dr. Christian Kriegeskotte. Aden löst den amtierenden Bürgermeister Peter Vennemeyer (SPD) ab, der zwei Wahlperioden lang sein Amt ausüben konnte.

+++ 19:59 Uhr: Warten auf die letzten beiden Wahlbezirke +++

Die Bezirke Martini-Grundschule / Sporthalle I und Martini-Grundschule / Sporthalle II fehlen noch. Alle anderen Stichwahlen im Münsterland sind schon ausgezählt. Greven hinkt etwas hinterher.

+++ 19:38 Uhr: Aden so gut wie sicher neuer Bürgermeister +++

Nach 18 von 20 Stimmbezirken, ist es so gut wie sicher, dass Dietrich Aden neuer Bürgermeister in Greven wird.

+++ 19:28 Uhr: 1200 Stimmen Vorsprung +++

CDU-Kandidat Dietrich Aden hat sich abgesetzt. Bei noch drei ausstehenden Wahlbezirken liegt er mit mehr als zehn Prozentpunkten vorne.

+++ 18:58 Uhr: Aden führt weiter +++

Nach sieben von 19 Wahlbezirken in Greven ist das Rennen noch nicht vorbei. Je nach Wahlkreis liegen Dietrich Aden oder Dr. Christian Kriegeskotte in Greven vorn. Allerdings hat Aden häufiger Ergebnisse über 70 Prozent eingefahren.

+++ 18:48 Uhr: Aden vorne +++

Nach den ersten vier ausgezählten Wahlbezirken liegt CDU-Kandidat Aden mit über 60 Prozent der Stimmen vorne. Aber vier Fünftel der Wahlbezirke fehlen noch.

+++ 18:00 Uhr: Auszählung beginnt +++

Die Wahllokale sind geschlossen, die Auszählung beginnt. Jetzt wird es spannend.

+++ 17.30 Uhr: Es wird spannend in Greven +++

Heute Abend wird es spannend in Greven: Kann ein 32-jähriger Christdemokrat der SPD den Chefsessel im Grevener Rathaus entreißen? Peter Vennemeyer, der für die Sozialdemokraten seit 2007 das Amt des Bürgermeisters innehatte, war nicht erneut zur Wahl angetreten. Sein Parteigenosse Dr. Christian Kriegeskotte lag bei der Wahl vor zwei Wochen knapp elf Prozentpunkte hinter dem CDU-Kandidaten Dietrich Aden.

+++ Wer bekommt die „grünen Stimmen“? +++

Bei der Ratswahl in Greven bekam die CDU die meisten Stimmen. Die SPD landete trotz deutlicher Verluste zweieinhalb Prozentpunkte vor den Grünen. Jetzt kommt es auch darauf an, was die Wählerinnen und Wähler machen, die am 13. September für den Grünen-Kandidaten Dr. Michael Kösters-Kraft gestimmt hatten, der als Drittplatzierter aus dem Bürgermeister-Rennen ausschied.