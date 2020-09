Besonnere Menschken

Häff eventuell uerse kleinet Graiwen met dat graute Amerika wat bineene?

Guotsiegedank sicherlik so guet äs nix. Wärenddessen in Amerika erst in seß Wiäken den niien un huopentlik nich ollen Präsidenten wählt wätt, süht dat in uerse Stadt doch anners uut.

Wi wählt patt kienen Präsidenten ower et gaiht muorn op den Dagg üm nich wainiger äs üm den büörgersten Posten in uerse Graiwschke Roathuus.

Un tiegen de beiden ollen Herren in Amerika wirkt uerse beiden Kandidaten je äs de reinsten Bubis. Wat häfft düsse beiden jungen Kiärls sik dann auk in de lesten Wiäken in dat Tüchs leggt! Wat sind se in de Giegend herümklabastert un häfft sik de Muule fusselig küert.

Wenn se men de Hälfte von üöre Botschaften in Wort un Beld op den Platz kriegt, dann bruuk uers üm de Tokunft tomindest in Graiwen nich bange to sien.

Ower wu all des öfteren geseggt: „Küern is nich dat söftige äs müern!“ Dorüm makt ju men ernsthaft en Kopp un muorn dat Krüesken an de richtige Stiär.

Von en richtig grauten „Müerker“ un ganz besonneren Menschken was vüörgistern in uerse Tietung to liäsen.

Äs ehemoaligen Büörgemester häff he sik de lesten Joahre nich bloß üm de Kultur in Graiwen verdaint makt!

Tohaupe met siene wunnerbare Madam Ingrid staiht den gueten Egon siet Joahr un Dagg auk paroat wenn et üm de Hölpe för Flüchtlinge off annere Mitmenschken in Naut gaiht.

Doa kann sik mennigen Küerkloas men bloß ne dicke Schiewe von affschnien. Chapeau an düsse beiden för sovuell Hiärt, Verstand un Engagement!

In düssem Sinne – bliewt gesund un munter!

Guetgoahn!

Plattdeutsch für Anfänger: huopentlik = hoffentlich; Tüchs = Zeug; Müerker = Maurer, Macher; Küerkloas = Schwätzer; Hiärt =Herz