Greven wählt Christian: So die Aussage des SPD-Kandidaten Dr. Christian Kriegeskotte auf den Wahlplakaten, die überall in der Stadt für ihn Werbung machen sollten. Doch: Dieser fromme Wunsch ging nicht Erfüllung. Nur 44,45 Prozent der relativ wenigen Wähler, die am Sonntag zur Stichwahl gingen, wollten ihn als neuen Bürgermeister.