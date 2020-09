Eigentlich – so könnte man die Zahlen interpretieren – hätte man sich die Stichwahl auch sparen können. Na gut, das Ergebnis sieht auch fast so aus. Die Zahlen des ersten Wahlgangs plus je ungefähr zur Hälfte das Ergebnis von Dr. Michael Kösters-Kraft hätten genau das ergeben, was dann dabei heraus kam. Aber: Es gab doch einige erstaunliche Zahlen. Dr.