„FMO bietet perfekte Bedingungen“

Die auf Parkraum-Bewirtschaftung spezialisierte Goldbeck Parking Services (GPS) GmbH hat die bestehende Leitstelle am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) ausgebaut und digitalisiert. Die GPS bewirtschaftet 155 Parkhäuser mit etwa 80 000 Stellplätzen in Deutschland und Österreich sowie ein Fernbus-Terminal in Leipzig. Alle Objekte wer-den zentral von der Leitstelle am FMO aus bedient und überwacht.

Stephan Pieper, Geschäftsführer der Goldbeck Parking Services GmbH, erklärt: „Wir haben eine netzbasierte, flächendeckende Aufschaltung unserer Objekte mit Sprache und Bild und somit einen der modernsten Parkhaus-Leitstände in Europa geschaffen.“ Es ist hier gelungen, klassische Leitstandtechnik (Sprache, Video) mit der GPS-eigenen Software (Parktechnik) zu verbinden und somit voll digitale Prozesse sowie Arbeitsplätze zu schaffen. Die GPS beschäftigt am Standort FMO insgesamt 32 Mitarbeiter. Neben der Leitstelle befindet sich dort auch die Kunden- und Vertragsbetreuung sowie die Abteilung IT/Technik PAA.

FMO-Geschäftsführer Prof. Dr. Rainer Schwarz freut sich über die Ansiedlung eines so wichtigen Unternehmens am Flughafen Münster/Osnabrück. „Hier am FMO bieten wir perfekte Bedingungen und es zeigt sich, dass der FMO ein Magnet für Standortentscheidungen von Unternehmen für unsere Region ist.“

„Wir fühlen uns hier am Standort sehr wohl, Infrastruktur und Sicherheit sind perfekt“, so Stephan Pieper und bezieht sich dabei nicht nur auf die Technik, sondern auch auf die reale Umgebung. Der Flughafen habe eine gute Nahverkehrsanbindung und sei dank seiner Bedeutung als Kritische Infrastruktur besonders abgesichert.

Die Anwesenheit der Bundespolizei rund um die Uhr sei ein weiterer Pluspunkt für die Mitarbeiter der 24/7 besetzten Leitstelle.

Jeder Parkkunde wird sowohl an der Schranke als auch am Parkticket-Automaten auf Knopfdruck umsorgt: Die Service-Mitarbeiter beantworten Fragen und leisten Hilfestellung. Sie können zum Beispiel verlorene Ausfahrtstickets ausgeben, Schranken per Fernschalte öffnen und sind rund um die Uhr für die Parkkunden da.

Gleichzeitig wurde auch die Parkabfertigungsanlage am Standort (FMO) neu aufgesetzt: Parkkunden am Flughafen Münster/Osnabrück haben nun auch die Möglichkeit, berührungslos per Kennzeichenerkennung ein- und auszufahren – dank neu etablierter Technik vor Ort (wir berichteten).

