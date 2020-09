Er hat mit sich gerungen, hat mit sich gekämpft. Und dann war der Entschluss gefallen. Dr. Michael Kösters-Kraft wollte sich aus der Grevener Lokalpolitik zurückziehen. Und: Er wählte den „Point of no Return“ – rief in dieser Redaktion an. „Damit gab es für mich kein zurück mehr“, erklärte er zwei Tage später mit einem Lächeln.