Es ist schon eine recht ungewöhnliche Maßnahme – die Maßnahme an sich und die Akteure, die dahinter stehen. Und sie gilt ab heute. Von 7 Uhr bis 14 Uhr dürfen die Schüler der Anne-Frank-Realschule den Edeka-Markt an der Grimmstraße nicht mehr betreten. Die Eltern wurden über diese Maßnahme in einem Elternbrief der Schulleitung informiert.